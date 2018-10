Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Körperverletzung und Widerstand ...

LPI-EF: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Barbesuch

Erfurt - Am 06.10.2018 kam es in den Abendstunden zu einer versuchten Körperverletzung in einer Bar in der Erfurter Altstadt. Nachdem ein Gast ein Hausverbot missachtete, griff er den Gastwirt körperlich an und begab sich anschließend in eine andere Bar. Hier wurde er von zwei eingesetzten Polizeibeamten gestellt, wobei er versuchte, sich den Maßnahmen durch Gewaltandrohung und körperliche Widerstandshandlungen zu entziehen. Letztlich konnte er durch die Beamten überwältigt werden. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (TG)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx