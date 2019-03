Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kontrolleur verletzt - Erfurt

LPI-EF: Kontrolleur verletzt - Erfurt

Erfurt - In Erfurt ist der Fahrgast einer Straßenbahn am Donnerstag gegen 10:20 Uhr gegenüber einem Fahrkartenkontrolleur handgreiflich geworden. Der Fahrgast sollte in der Straßenbahn der Linie 4 in der Kranichfelder Straße kontrolliert werden. An der Haltestelle am Sozialversicherungszentrum schlug der unbekannte Fahrgast dem Kontrolleur mehrfach mit der Faust in das Gesicht und rannte anschließend weg. Der Mann war ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug Igelhaarschnitt und einen langen "Ziegenbart". Er war mit einer dunklen Jacke und blauen Hose bekleidet. Der Kontrolleur erlitt durch den Übergriff erhebliche Schmerzen. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zum Aufenthaltsort des gesuchten Täters machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 83685 entgegen. (CD)

