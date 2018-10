Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kraftrad gestohlen

LPI-EF: Kraftrad gestohlen

Sömmerda - Einen besonders dreisten Diebstahl musste am Samstag ein Nutzer des Garagenkomplexes Käthe-Kollwitz-Straße in Sömmerda beklagen. Diesem wurde aus der mit drei Schössern gesicherten Garage ein Motorrad der Marke BMW entwendet. Darüber hinaus bemächtigten sich die unbekannten noch verschiedener Werkzeuge und Bekleidungsgegenstände. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx