Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kripo Erfurt fahndet nach ...

LPI-EF: Kripo Erfurt fahndet nach Sexualtäter - Wer kennt den Mann?

Erfurt - Am späten Vormittag des 17.10.2017 traf ein 8-jähriges Mädchen im Bereich der Grünanlage zwischen der Grundschule Diesterweg und der Sporthalle in Sömmerda auf einen unbekannten Mann. Dieser sprach das Mädchen an und entblößte sich in der Folge vor dem Kind. Der Täter führte ein silberfarbenes Fahrrad bei sich. Mit der Unterstützung des geschädigten Kindes wurde ein Phantombild erstellt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (JN).

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -