Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kripo Erfurt sucht Zeugen nach ...

LPI-EF: Kripo Erfurt sucht Zeugen nach Sexualstraftat

Erfurt - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag, zwischen 03:00 und 03:20 Uhr, kam es zu einer Sexualstraftat in Erfurt. Dabei wurde eine junge Frau auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann ab dem Anger verfolgt und im Bereich des Flusslaufs der Gera, auf einem Weg entlang der Mauer der Andreas-Gordon-Schule zwischen Augustinerstraße und Weidengasse, brutal überfallen und vergewaltigt. Dorthin gelangte die Frau zu Fuß, etwa in Richtung Norden, durch die "Pilse" zum Wenigemarkt und am "Augustiner" vorbei Richtung Kleinvenedig.

Sie kann den Mann auf Grund der Dunkelheit nur eingeschränkt beschreiben:

- ca. 35 Jahre, ca. 175 bis 180 cm groß - schlanke bis sportliche (normale) Statur - längliches Gesicht mit großer Nase, kein Bart - kurze, dunkelbraune und glatte Haare

Auffallend war für die junge Frau, dass der Täter leicht nach vorn gebeugt gelaufen ist und augenscheinlich im Gesicht Akne-Spuren aufwies. Der Täter hat kein Wort gesprochen, so dass zu einer möglichen Nationalität keine Aussage getroffen werden kann. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/7443-1465) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (JN)

