Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Ladendiebin gefasst

LPI-EF: Ladendiebin gefasst

Erfurt - Eine junge Ladendiebin hat die Erfurter Polizei am Dienstag im Stadtzentrum gefasst. Die 23-Jährige hatte sich gegen 22:45 Uhr eine Wasserflasche aus dem Regal eines Getränkeladens genommen und nicht bezahlt. Der Verkäufer wollte die Frau aufzuhalten. Diese lief jedoch weg. Wenig später stellten die Polizisten die Diebin in unmittelbarer Nähe. Sie versuchte zu flüchten und leistete heftig Widerstand. Gegen sie wurden Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie vorsorglich in ein Klinikum gebracht. (CD)

