Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Langfinger auf frischer Tat ...

LPI-EF: Langfinger auf frischer Tat gestellt

Kleinneuhausen/Landkreis Sömmerda - In der Nacht zum 28.10.2018, schlug ein 28-jähriger Täter in Kleinneuhausen bei einem VW Transporter die Seitenscheibe ein. Er durchwühlte das Fahrzeug und entwendete diverse Fahrzeugdokumente. Was er nicht bemerkte, dass er zwischenzeitlich vom 63-jährigen Eigentümer des Fahrzeuges beobachtet wurde. Er sprach den Täter an, worauf dieser flüchten konnte. In der weiteren Folge wurde die Polizei informiert. Die Nahbereichsfahndung wurde aufgenommen, jedoch blieb eine Absuche mittels Polizeihubschrauber und mobilen Kräften vorerst ohne Erfolg. Die Absuche wurde durch die Kräfte der PI Sömmerda auf die umliegenden Ortschaften ausgeweitet. In der Ortslage Großneuhausen konnte der Täter auf Grund einer guten Personenbeschreibung gestellt werden. Bei ihm wurden die entwendeten Dokumente vollzählig aufgefunden. Weitere Hinweise auf die Tat, waren die frischen Schnittverletzungen am Handrücken des Täters. Der 28-jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben.

