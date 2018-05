Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Maifeuer endet mit Blutentnahme

LPI-EF: Maifeuer endet mit Blutentnahme

Erfurt - Zur Walpurgisnacht befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd in der Ortslage Vieselbach, da dort nicht alle dem Maifeuer friedlich beiwohnten. In diesem Zusammenhang wurde ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei zeigte eine Atemalkoholmessung einen Wert von 0,8 Promille. Als ob dies nicht ausreichen würde, erbrachte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabiskonsum. Mit dem Fahranfänger wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Anschluss musste sein Vater ihn von der Polizeidienstelle abholen. (AS)

