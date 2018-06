Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Mazda-Fahrerin überschlägt sich ...

LPI-EF: Mazda-Fahrerin überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Gebesee/Landkreis Sömmerda - Einen Schutzengel hatte gestern Abend eine 35-jährige Mazda-Fahrerin auf der Bundesstraße 4 bei Gebesee. Als sie mit ihrem Auto leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam, erschreckte sie sich dermaßen, dass sie stark nach links einlenkte und auf der gegenüberliegenden Seite der Straße abkam. Dabei beschädigte sie auf einer Länge von ca. acht Metern die Leitplanke am Fahrbahnrand. Anschließend überschlug sich die Frau mit ihrem Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein 31-jähriger Ersthelfer konnte die Frau aus dem Mazda bergen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die 35-Jährige verletzte sich durch den Unfall glücklicherweise nur leicht. (JN)

