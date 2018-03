Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Mit Haftbefehl gesuchte Frau ...

LPI-EF: Mit Haftbefehl gesuchte Frau versteckt sich im Kleiderschrank

Erfurt - Die Erfurter Polizei fahndete seit mehreren Monaten nach einer 50-jährigen Frau. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte gegen sie, wegen begangener Diebstahlshandlungen, einen bundesweiten Haftbefehl erlassen. Ermittlungen führten die Beamten gestern Mittag an die Wohnschrift eines Verwandten in der Magdeburger Allee. Der Angehörige gab gegenüber der Beamten an, alleine in der Wohnung zu sein. Was der Mann nicht wusste: die Beamten hatten zuvor hinter der Tür die Stimmen einer Frau und eines Mannes gehört. Die Kollegen durchsuchten die Wohnung und konnten die Frau schließlich im Kleiderschrank des Schlafzimmers auffinden. Sie hatte sich dort vor den Beamten versteckt. Durch die 50-Jährige konnte die Vollstreckung des Haftbefehls durch eine Teilzahlung abgewendet werden. (JN)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx