Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Mopedfahrer schwer verletzt

Erfurt - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gestern um 13:50 Uhr in Bindersleben ereignet. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer wollte an der Ampelkreuzung der Hersfelder Straße nach links in die Orionstraße abbiegen. Die Ampel war auf "Grün" geschaltet. Er übersah dabei einen 18-jährigen Mopedfahrer, der ebenfalls "Grün" hatte und stadtauswärts geradeaus fahren wollte. Das Moped stieß mit dem Lkw zusammen, so dass der Mopedfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er musste ins Klinikum gebracht werden. Die Hersfelder Straße wurde für zwei Stunden gesperrt. Es entstand ca. 500 Euro Sachschaden. (CD)

