Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Müder Fahrgast

Erfurt - Die Müdigkeit wurde einem jungen Mann am Mittwoch in einer Straßenbahn zum Verhängnis. Er war in der Straßenbahn eingeschlafen und bereits einige "Runden" in der Straßenbahn mitgefahren. Während des Schlafs fiel ihm ein Joint aus den Händen. Nachdem der Straßenbahnfahrer am Löberwallgraben Halt machte, wurde die Polizei informiert. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Einen Fahrausweis konnte der Mann nicht vorweisen. Nachdem die Drogen sichergestellt wurden, musste der Mann mit auf die Polizeidienststelle kommen. Dort erhielt er Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Erschleichens von Leistungen. (CD)

