Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Mülltonnen in Brand gesteckt

LPI-EF: Mülltonnen in Brand gesteckt

Erfurt - Durch zwei bislang unbekannte, männliche Personen wurden am Samstagmorgen um 03:20 Uhr zwei Papiercontainer in der Carl-Zeiß-Straße Ecke Am Drosselberg in Brand gesteckt und hierdurch massiv beschädigt. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein, neben dem Mülltonnenstellplatz abgeparkten PKW verhindert werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Feststellungen dem Inspektionsdienst Erfurt Süd unter Angabe der Nummer 03-027483 mitzuteilen.

