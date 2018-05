Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Multivan entwendet

LPI-EF: Multivan entwendet

Sömmerda - Zur Mittagszeit am Pfingstmontag stellte ein 58-jähriger seinen VW-T6, Multivan, vor seinem Grundstück in Günstedt ab. Als er am Abend erneut zu seinem Fahrzeug gehen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Die unbekannten Täter entwendeten das noch nicht mal 1 Jahr alte Fahrzeug und die im Handschuhfach befindlichen Fahrzeugpapiere. Die Fahrzeugschlüssel verblieben beim Fahrzeugeigentümer.

Hinweise auf die Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, oder telefonisch unter 03634 336 0.

