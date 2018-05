Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Nach Streitigkeit im ...

LPI-EF: Nach Streitigkeit im Polizeigewahrsam

Erfurt - Am Abend des 09.05.2018 gerieten in einer Wohnung in der Erfurter Löbervorstadt drei Personen in einen Streit. Ein 37-Jähriger bedrohte im Verlauf der Auseinandersetzung einen Mann und eine Frau mit einem Messer. Da sich der stark aufgebrachte Täter auch durch die Einsatzkräfte vor Ort nicht beruhigen ließ, verbrachte er die restliche Nacht im Gewahrsam des Inspektionsdienstes Süd. Das zur Tat verwendete Messer konnte sichergestellt werden. Überdies fanden die Beamten in der Wohnung des Täters mehrere gestohlene Mobiltelefone. (JL)

