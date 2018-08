Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Nach Zusammenstoß mit parkenden ...

LPI-EF: Nach Zusammenstoß mit parkenden Lkw auf und davon

Markvippach - Am Wochenende wurde der Polizei Sömmerda eine Unfallflucht in Markvippach gemeldet. Demnach war in der Hauptstraße eine Sattelzugmaschine abgeparkt, gegen welche ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. An der Unfallstelle konnte eine Bremspur festgestellt werden, welche direkt bis zur abgestellten Sattelzugmaschine führte. Personen die Angaben zur Unfallflucht machen können melden sich unter der Nr. 09-009670 bei der Polizei Sömmerda.

