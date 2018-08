Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Nächtlicher Vandalismus - Die ...

LPI-EF: Nächtlicher Vandalismus - Die Strafe folgte auf dem Fuß

Erfurt - Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen drei männliche Personen am frühen Samstagmorgen gegen 01:40 Uhr auf der Liegenschaft der Fachhochschule Erfurt in der Altonaer Straße. In deren Innenhof beschädigten die Männer ein Sonnensegel, entfernten Kanaldeckel aus ihrer Einfassung und traten/schmissen Betonmöbel um. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000,- EUR. Während sich zwei der Vandalen bislang unerkannt vom Tatort entfernen konnten, kam der Dritte im Bunde nicht so glimpflich davon. Vermutlich beim Umtreten der Betonmöbel hatte sich der 18-Jährige den Fuß gebrochen und konnte durch Polizeibeamte in Tatortnähe festgestellt werden. Der junge Mann hat sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes zu verantworten. (StSch)

