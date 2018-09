Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Papiertonnen angezündet

LPI-EF: Papiertonnen angezündet

Erfurt - Zwei große Papiermülltonnen haben am Sonnabend in der Brühlervorstadt gebrannt. Gegen 22:30 Uhr wurde das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Da die Tonnen direkt an einer Hauswand standen, wurde auch die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand insgesamt ca. 2.000 Euro Schaden. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer von Unbekannten entzündet wurden. Hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. (CD)

