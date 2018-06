Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Parfum im Wert von 3.500 Euro ...

LPI-EF: Parfum im Wert von 3.500 Euro gestohlen

Erfurt - Samstagnachmittag wurden Angestellte einer Drogeriefiliale in der Erfurter Innenstadt auf drei Männer aufmerksam. Diese waren bereits an zwei Tagen zuvor in dem Markt gewesen und hatten Parfum im Wert von etwa 3.500 Euro gestohlen. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten. Dieses Mal hatten die Angestellten allerdings Unterstützung durch einen Polizeibeamten, der sich privat in der Filiale aufhielt. Während zwei Täter flüchteten, konnte der Beamte den dritten Dieb festhalten, bis seine Kollegen eintrafen. Der 27-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen und noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. (JN)

