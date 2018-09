Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Parkplatzstreitigkeit eskaliert ...

LPI-EF: Parkplatzstreitigkeit eskaliert in Deo-Attacke

Erfurt - Eine handfeste Auseinandersetzung war das Ergebnis einer Streitigkeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weimarischen Straße in Erfurt am Samstag Mittag. Weil ein 51-Jähriger nicht mit dem Schritttempo zweier Fußgänger einverstanden war, die sein Fahrzeug querten, verschaffte er seinem Ärger Luft und stieg aus. Die Fußgänger wiederum waren nicht damit einverstanden, dass er mit seinem Fahrzeug den Gehweg befahren habe. Aus dem zunächst verbalen Streit entstand eine handfeste Auseinandersetzung. Ein Fußgänger soll hierbei den 51-Jährigen gegen sein Fahrzeug gestoßen haben. Er selbst, habe daraufhin ein Deo-Spray und ein Feuerzeug genommen und versucht, den Strahl zu entflammen, was jedoch nicht gelang. Die zweite Fußgängerin wollte nun schlichtend eingreifen und wurde ebenfalls mit Deo besprüht. Alle drei Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Die Polizeibeamten mussten schlichtend eingreifen und Platzverweise erteilen. Alle drei sehen sie nun mit entsprechenden Strafanzeigen wegen gefährlichen, bzw. einfacher Körperverletzung und Bedrohung konfrontiert.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx