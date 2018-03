Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Parkvorgang eskalierte

LPI-EF: Parkvorgang eskalierte

Erfurt - Das Vorhaben eines 62-jährigen Autofahrers, sein Fahrzeug in einer Parklücke einzuparken, mündete am vergangenen Freitagnachmittag in einem Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Dem war vorausgegangen, dass eine 35-jährige Erfurterin die Parklücke für einen Bekannten kurzzeitig freihalten wollte, da dieser nur schnell sein Fahrzeug be-/entladen musste. Trotz Bitten der jungen Frau, kurzzeitig auf den Parkplatz zu verzichten, setzte der 62-Jährige zum Einparken an, schob die 35-Jährige mit dem Fahrzeug hinweg und verletzte die Frau hierdurch leicht. (StSch)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx