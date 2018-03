Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Personenkontrolle führt Beamte ...

LPI-EF: Personenkontrolle führt Beamte zur Aufzuchtanlage für Marihuana

Erfurt - Am 10.03.2018 kontrollierten Polizeibeamte eine männliche Person am Erfurter Hauptbahnhof. Als sie in seinen Rucksack schauten, staunten diese nicht schlecht und fanden etwa 130g Marihuana sowie ca. 25g Cannabisharz auf. Durch die Richterin wurde anschließend die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten angeordnet. In der Wohnung befand sich eine Aufzuchtanlage mit vier Cannabispflanzen. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. (CP)

