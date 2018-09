Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Polizei sucht Zeugen

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen

Sömmerda - Die Sömmerdaer Polizei ermittelt zu einem Fall, der sich in Großrudestedt zugetragen hat. Der Fall wurde jetzt erst zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter entwendeten am Schwanseer Forst eine Wildkamera, zerstörten eine Tierfalle und rammten angespitzte Holzpflöcke in das Erdreich. Die Pflöcke ragten etwa 30 cm über der Erde heraus und wurden auf den Wegen so geschickt abgedeckt, dass sie eine Gefahr für den dortigen Verkehr darstellten. Die Tat hat sich zwischen dem 06.09. und 20.09.2018 zugetragen. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Falls Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter 03634/ 3360 entgegen. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx