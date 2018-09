Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Polizei sucht Zeugen nach ...

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Erfurt - Die Erfurter Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 11.09.2018 gegen 16:30 Uhr ereignet hat. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg des Mainzerhofplatz in Richtung Mainzerhofstraße. Der Jugendliche musste an einer Einmündung bremsen, da ein Auto an der Einmündung Koenbergstraße gefahren kam. Er schaffte es aber nicht, das Fahrrad zum Stehen zu bekommen, so dass er gegen das Auto fuhr und dabei stürzte. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Fahrer des weißen VW stieg aus, erkundigte sich nach dessen Befinden und wollte dessen Daten. Der Jugendliche gab sie ihm, er erhielt aber nicht die des Autofahrers. Am Fahrrad entstand Totalschaden. Da sich der VW Fahrer bis heute nicht bei dem Geschädigten gemeldet hat, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Auto geben? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Nord, Tel. 7840-0.

