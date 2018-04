Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Pressemitteilung für den ...

LPI-EF: Pressemitteilung für den Landkreis Sömmerda vom 27.04.2018 bis 29.04.2018

Sömmerda - In der Zeit vom 29.03.2018 bis 27.04.2018 wurden an einer Windkraftanlage im Bereich Ottenhausen 8 Stufen einer Metalltreppe durch unbekannte Täter entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich hier auf ca. 350 Euro.

Am 28.04.2018 gegen 03:30 Uhr wurde bekannt, dass sich ein junger Mann im Gleisbereich des Sömmerdaer Bahnhofs befindet. Zu seinem Glück fand zu dieser Zeit kein Fahrbetrieb der Bahn statt. Der 31 jährige wurde angetroffen und von den Gleisen geholt. Hierbei wehrte er sich gegen die Massnahmen der Beamten. Da er anscheinend unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde er zur Behandlung und Begutachtung in eine Klinik eingewiesen.

Ein 56 jähriger mißachtete am 28.04.2018 gegen 10:55 Uhr mit seinem Lkw VW auf der L 1058 auf Höhe der Ortslage Vogelsberg die Vorfahrt eines 25 jährigen Radfahrers. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem Unfallverursacher wurde Alkoholgeruch festgestellt und nach einem positiven Vortest eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt.

Am 29.04.2018 gegen 08:35 Uhr kam ein 37 jähriger mit einem Motorrad KTM in der Ortsdurchfahrt Ollendorf zu Fall. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus nach Erfurt zur Behandlung. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch und Anzeichen für Drogeneinfluss festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Weiterhin wurde durch Recherchen bekannt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und das Motorrad im letzten Jahr als gestohlen gemeldet wurde. An dem Motorrad waren zudem noch Kennzeichen angebracht, welche an einen anderen Pkw gehören. Entsprechende Anzeigen zu den einzelnen Delikten wurden gefertigt und das Motorrad beschlagnahmt.

