Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Prügelei mit Pfefferspray und ...

LPI-EF: Prügelei mit Pfefferspray und Schlagstock

Kölleda - Am Samstagabend, den 23.03.2019, gegen 22:35 Uhr gerieten ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger aus Kölleda auf dem dortigen Roßplatz in Streit. Beide verletzten sich in der Folge leicht gegenseitig, wobei der eine Pfefferspray einsetzte und der andere einen Schlagstock. Gegen beide Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx