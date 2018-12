Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Räuberischer Diebstahl

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl

Erfurt - Am Freitagmittag erwischte der aufmerksame Ladendetektiv eines Drogeriemarktes im Erfurter Norden einen Ladendieb. Dieser wollte mit fünf Parfümgeschenksets den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen. Der Detektiv stellte ihn unmittelbar. Der Dieb wollte aber mit seiner Beute flüchten. Es kam zu einer Rangelei, bei welcher der Detektiv in der weiteren Folge in die rechte Hand gebissen wurde. Bei dieser Attacke verlor der Dieb seinen Ausweis und flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Der Täter ist polizeilich kein unbeschriebenes Blatt. (DW)

