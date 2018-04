Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Randalierer unterwegs

LPI-EF: Randalierer unterwegs

Erfurt - In der Nacht vom Freitag zum Samstag kam es um 00:05 Uhr im Bereich des Juri-Gagarin-Ring 138 zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie eine unbekannte, männliche Person an vier geparkten Autos jeweils den rechten Außenspiegel beschädigte und einen davon sogar entwendete. Danach flüchtete der Täter in Richtung Hospitalplatz/ Flutgraben. Zeugen, welche die Tathandlung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361-78400) zu melden. (RH)

