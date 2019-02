Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Raub durch Jugendliche in der ...

LPI-EF: Raub durch Jugendliche in der Erfurter Innenstadt

Erfurt - Am Abend des 22.02.2019 wurde eine Gruppe Jugendlicher durch drei weitere Jugendliche in der Erfurter Innenstadt verfolgt. Im Bereich des Hirschgartens gelang es den Verfolgern einen 15- und einen 16-Jährigen von der Gruppe zu trennen, welche dann durch die Angreifer beraubt wurden. Die Täter erbeuteten unter Gewalteinwirkung ein Handy sowie Bargeld und konnten zunächst flüchten. Durch Polizeikräfte konnten drei dringend tatverdächtige Jugendliche am Domplatz ergriffen werden. Gegen die 15- bis 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung eingeleitet. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten bzw. Betreuern übergeben. (TG)

