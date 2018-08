Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Raub nach Diskobesuch - ...

LPI-EF: Raub nach Diskobesuch - Zeugenaufruf

Erfurt - Ein feuchtfröhlicher Abend in einer Erfurter Diskothek endete für einen 35-Jährigen im Krankenhaus. Nachdem der Nachtschwärmer seinen Heimweg am Samstagmorgen antreten wollte, geriet er mit vier weiteren Diskobesuchern im Bereich des Willy-Brandt-Platzes in einen handfesten Streit. Als die Täter von ihm ab ließen, bemerkte der leicht verletzte Geschädigte, dass zudem sein Portemonnaie entwendet wurde. Die Täter verließen den Tatort in der Bahnhofsunterführung mit der nächsten Straßenbahn. (PH)

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Angabe folgender Nummer 05-025251 bei dem ID Nord zu melden.

