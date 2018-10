Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Raubüberfall auf 21-jährigen ...

LPI-EF: Raubüberfall auf 21-jährigen Erfurter

Erfurt - In der Nacht vom 21.10.2018 zum 22.10.2018 gegen 01:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Erfurter im Bereich des Talknotens zusammengeschlagen und ausgeraubt. Dabei erbeuteten die Räuber die Geldbörse ihres Opfers und dessen Rucksack. Anschließend warfen sie die Geldbörse des eingeschüchterten jungen Mannes in den Wasserlauf des Flutgrabens und konnten trotz zeitnahen und intensiven Einsatzes zahlreicher Polizeifahrzeuge in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (JE)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: pi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx