Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Rentnerin auf dem Weg zum ...

LPI-EF: Rentnerin auf dem Weg zum Briefkasten bestohlen

Sömmerda - Ein kurzer Moment hat gestern in Sömmerda einem Dieb gereicht, um an das Portemonnaie einer Rentnerin zu gelangen. Die 89-jährige Bewohnerin verließ gegen 10:30 Uhr ihre Wohnung, um zum Briefkasten zu gehen. Als sie zurück in die Wohnung des Mehrfamilienhauses kam, fehlte das Portemonnaie mit 50 Euro Bargeld aus dem Flur. (CD)

