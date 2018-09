Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Rentnerin in Straßenbahn ...

LPI-EF: Rentnerin in Straßenbahn verletzt - Zeugen gesucht

Erfurt - Der Fahrer einer Straßenbahn musste am Montag, gegen 09:30 Uhr, an der Haltestelle Drosselberg eine Gefahrenbremsung einleiten, um den Zusammenstoß mit einem kleinen Kind zu verhindern. Das Kind kam zusammen mit einer jungen Frau aus Richtung Melchendorfer Markt gelaufen. Es lief an einer Fußgängerampel plötzlich und direkt auf das Gleisbett zu, so dass der Straßenbahnfahrer sofort reagierte und die Straßenbahn stoppte. Die ca. 30-jährige Frau lief mit dem kleinen Kind weiter. Durch die Bremsung wurde eine 74-jährige Frau in der Straßenbahn leicht verletzt. Sie musste ins Klinikum gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und möglicherweise Angaben zu der Frau mit dem Kind machen können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 74430. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx