Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Rucksack von Badegästen weg

LPI-EF: Rucksack von Badegästen weg

Leubingen/Landkreis Sömmerda - Eine böse Überraschung erlebte ein Pärchen gestern Abend nach dem Baden an einem See in Leubingen. Die beiden waren am Abend zum Schwimmen ins Wasser gegangen. Sie ließen ihren Rucksack am Badeufer zurück. Als die beiden vom Schwimmen zurückkehrten, lag der Rucksack nicht mehr da. Er wurde gestohlen. In der Tasche befanden sich das Portemonnaie, Bargeld, Scheckkarten, Ausweispapiere und Schlüssel. Der Besitzer erstattete Anzeige bei der Polizei. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx