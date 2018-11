Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Rückwärtsfahrt mit schweren Folgen

LPI-EF: Rückwärtsfahrt mit schweren Folgen

Erfurt - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Berliner Straße von Erfurt. Ein 33-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14:30 Uhr in Richtung Hanoier Straße. Plötzlich hielt er an und legte den Rückwärtsgang ein. Dabei bemerkte er eine junge Frau nicht, die mit einem Kinderwagen hinter dem VW die Straße überqueren wollte. Die 25-jährige Frau versuchte mit Rufen auf sich aufmerksam zu machen. Ohne die Frau wahrzunehmen, fuhr der Autofahrer aber weiter und stieß mit dem Kinderwagen zusammen. Sowohl die Mutter, als auch ihr einjähriger Sohn im Kinderwagen kamen zu Fall und wurden schwer verletzt. Sie wurden in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Um dem kleinen Jungen etwas Trost zu spenden, schenken die Polizisten ihm einen Teddybären. Durch den Unfall entstand nur geringer Sachschaden. (JN)

