Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Ruhestörung mit Folgen

LPI-EF: Ruhestörung mit Folgen

Erfurt - Am Freitagabend alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem sich zwei Personen augenscheinlich unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Ilversgehofen verschafft hatten und anschließend verdächtiger Lärm aus einer Wohnung drang. In dieser wurden vier Männer angetroffen, welche nach Öffnen der Wohnungstür Widerstand gegen die eingesetzten Beamten leisteten. Darunter befand sich der per Haftbefehl gesuchte Untermieter. Zudem konnten Betäubungsmittel gefunden und einer Person zugeordnet werden, welcher zuvor unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit seinem nicht zugelassenen Motorroller zur Wohnung gefahren kam. Durch den eigentlichen Mieter konnte in der Folge die berechtigte Anwesenheit der Personen bestätigt werden. (CP)

