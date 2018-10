Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

LPI-EF: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Kindelbrück - In der Zeit vom 18.10.2018 bis 20.10.2018 schlugen Unbekannte die Scheibe der linken Hecktür eines Mercedes Sprinter ein, welcher in Kindelbrück, Pfortengang ordnungsgemäß abgestellt war. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx