Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Erfurt - Unbekannte brachten am 17.05.2018 mittels schwarzer Farbe drei Schriftzüge auf der Mauerumfriedung des Jüdischen Friedhofes in der Werner-Seelenbinder-Straße in Erfurt auf. Neben dem Kürzel "ACAB" und dem Schriftzug "Anftifa" wurde eine weitere, unlesbare Aufschrift festgestellt. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 06:00 Uhr und 23:45 Uhr. Wie viel die Beseitigung der Schmiererei kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Süd oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

