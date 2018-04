Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Schlägerei in der Straßenbahn ...

LPI-EF: Schlägerei in der Straßenbahn am Sonntagmorgen

Erfurt - Am Sonntag gegen 06:20 Uhr kam es in einer Straßenbahn in der Johannesstraße in Erfurt zu einer Schlägerei zwischen einem jungen Mann aus Ghana und drei jungen Männern aus Eritrea. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bisher nicht bekannt. Die Beteiligten waren alkoholisiert und wurden durch couragierte Fahrgäste von einander getrennt. Verletzungen erlitten sie offensichtlich nicht. Wer die Schlägerei begonnen hat, konnte bisher nicht ermittelt werden. Der Ghanaer gab an, zuerst von den Eritreern beleidigt und dann geschlagen wurden zu sein. Die Eritreer schilderten, dass einer von ihnen durch den Ghanaer angegriffen wurde und sie sich nur zur Wehr setzten. Aufschluss über den genauen Tatverlauf wird die Videoüberwachung in der Straßenbahn geben. (TL)

