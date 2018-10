Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Schmierfinken unterwegs

LPI-EF: Schmierfinken unterwegs

Sömmerda - Im Zeitraum vom Freitag zum Samstag haben unbekannte im Stadtgebiet Sömmerda mehrere Gebäude mit verschiedenen Schriftzügen in roter Farbe verziert. So sind im Wohngebiet Neue Zeut sowie am Markt gleichartige Tags festgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und erbittet sich von potentiellen Zeugen sachkundige Hinweise zu möglichen Tätern oder weiteren Tatorten unter 03634-336-0.

