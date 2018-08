Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf der ...

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7

Erfurt - Heute Morgen, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Weimarischen Straße. Ein 33-jähriger Quadfahrer beabsichtige an einer grünen Ampel nach links auf die Ostumfahrung aufzufahren. Eine entgegenkommende 27-jährige Renault-Fahrerin, die von Erfurt in Richtung Weimar fuhr, übersah die für sie rote Ampel und kollidierte mit dem Quad. Die Frau gab an durch die tiefstehende Sonne die rote Ampel übersehen zu haben. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige etwa 15 Meter durch die Luft geschleudert. Schwerstverletzt kam der Mann auf der Fahrbahn zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Bundestraße musste etwa 2 Stunden in Richtung Weimar voll gesperrt werden. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen. (JN)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx