Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Seitenscheibe eingeschlagen - ...

LPI-EF: Seitenscheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf

Erfurt - Ein 52-jähriger Mann parkte seinen Mercedes Sprinter am 20.02.2018, gegen 14:00 Uhr, am Sorbenweg, Ecke Saalfelder Straße. Als er gestern Morgen, gegen 07:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Seitenscheibe zerstört war. Ein unbekannter Täter hatte die Seitenscheibe eingeschlagen, um das Handschuhfach nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise können unter Angabe der Kennziffer 03-005180 an die Polizei Erfurt Süd (0361/7443-0) gerichtet werden. (JN)

