Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Simson Moped gestohlen

LPI-EF: Simson Moped gestohlen

Erfurt - Gestern Nachmittag parkte ein 16-Jähriger, gegen 16:30 Uhr, seine Simson in der Magdeburger Allee in Erfurt. Als er gegen 18:30 Uhr zu seinem Moped zurückkehren wollte, war es spurlos verschwunden. Ein unbekannter Dieb hatte die Simson am heller lichten Tag gestohlen. Es hat einen Wert von etwa 2.500 Euro. Das Moped ist sehr auffällig. Es ist gelb lackiert, hat orangefarbene Griffe und eine gehäkelte Tankdecke. Zeugen, die das Moped seit dem Verschwinden gesehen haben oder Angaben zu dem Täter machen können, wenden sich bitte unter Angabe der Kennnummer 05-016260 an die Polizei Erfurt Nord (0361/7840-0). (JN)

