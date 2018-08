Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: So lieb kann unsere Polizei sein

LPI-EF: So lieb kann unsere Polizei sein

Sömmerda - Beherzt haben die Kollegen der Polizeiinspektion Sömmerda gestern Abend reagiert. Sie sahen gegen 19:00 Uhr einen kleinen Hund in der Wenigensömmerschen Straße alleine frei umher laufen. Ein Halsband trug er nicht und es gab keine Hinweise zu seinem Besitzer. Er machte einen sehr gepflegten Eindruck. Da der Hund auf die Straße lief, nahmen die Polizisten den Hund vorsorglich an Bord ihres Streifenwagens und brachten ihn auf die Dienststelle. Dem Tierheim war über einen Ausreißer nichts bekannt. Kurze Zeit später meldete sich der Hundebesitzer bei der Polizei und nahm das Tier dort dankbar in Empfang. Der kleine Ausreißer war ihnen aus dem Garten weggelaufen. (CD)

