Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Spind aufgebrochen und Inhalt ...

Spind aufgebrochen und Inhalt entwendet

Erfurt - Am Montagnachmittag ging eine junge Frau zur körperlichen Ertüchtigung in ihr Fitnessstudio in der Erfurter Schlachthofstraße. Als sie mit ihrem Training fertig war und zu ihrem Spind zurückkam, fand sie diesen nur leer wieder. Das Schloss wurde aufgebrochen und aus dem Spind wurden drei Ringe, ihre Sporttasche, Sportschuhe und ein Bluetooth Kopfhörer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. (DW)

