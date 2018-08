Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Sprayer gefasst

LPI-EF: Sprayer gefasst

Erfurt - Dank der Hinweise eines Zeugen hat die Polizei am Montag einen 31-jährigen Mann gestellt. Er hatte kurz vor Mitternacht die Wände in einem Fußgängertunnel in der Weimarischen Straße mit Farbe besprüht. Die Spraydosen wurden sichergestellt und Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.(CD)

