Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Starker Wind führte zu Unfällen

LPI-EF: Starker Wind führte zu Unfällen

Landkreis Sömmerda - Der extrem starke Wind hat am Sonntagabend zu einigen Verkehrsunfällen geführt, wobei es zum Glück nur bei Blechschäden blieb. In Kölleda versuchte ein BMW-Fahrer auf der Jahnstraße einer Regentonne auszuweichen, die auf der Fahrbahn rollte. Dabei stieß sein Pkw am Straßenrand gegen einen parkenden Audi, so dass beide Autos beschädigt wurden und Schaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro entstand. Auch auf der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben machte der Wind einem Autofahrer zu schaffen, der mit Anhänger unterwegs war. Durch den Wind schaukelte sich der Anhänger derart auf, dass dieser auf die Gegenfahrbahn geriet und einen Citroen beschädigte. In der Lessingstraße mussten die Kameraden der Feuerwehr am Sonntagnachmittag gleich ein ganzes Haltestellenhäuschen vorsorglich abbauen, nachdem der Sturm Teile des Dachs lockerte. Zuvor hatte ein Spaziergänger die Polizei über die bedrohliche Situation aufmerksam gemacht, so dass die Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kamen. Auch zwei große Straßenschilder lockerten sich bei Olbersleben und Kleinbrembach. Die ca. 3 x 4 Meter großen Schilder drehten sich und ragten zum Teil auf die Fahrbahn der Bundesstraße 85. Die Gefahrenstelle musste abgesichert werden, bis Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Gefahr bannen und die Schilder wieder richten konnten.(CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx