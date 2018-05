Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Stoffbeutel geraubt - Erfurt, ...

LPI-EF: Stoffbeutel geraubt - Erfurt, 28.05.2018

Erfurt - Am Montagabend, dem 28.05.2018 gegen 22:45 Uhr wurden augenscheinlich zwei im Rentenalter befindliche Personen vor dem Kaufhaus Anger 1-3 Opfer einer Raubstraftat. Die 23 Jährige Täterin konnte noch in der Nähe durch Polizeibeamte mit dem zuvor gewaltsam entwendeten schwarzen Stoffbeutel festgestellt und gefesselt werden. Aufgrund von psychischen Auffälligkeiten wurde sie zur medizinischen Behandlung stationär in ein Erfurter Krankenhaus untergebracht. Bei der Wegnahme sollen laut Zeugenaussage beide älteren Personen zu Fall gekommen sein. Über deren Identität und möglichen Verletzungsbildes können aktuell keine Angaben gemacht werden, da sich diese nicht mehr vor Ort befanden. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden weiterhin Zeugen gesucht, welche diesen Raub beobachtet und Angaben zum Tatgeschehen bzw. Täterin machen können. Des Weiteren werden die beiden Geschädigten gebeten, sich umgehend beim Inspektionsdienst Nord unter 0361/7840-0 zu melden. (Heß)

