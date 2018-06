Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Stromabwärts

LPI-EF: Stromabwärts

Erfurt - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es in der Stauffenbergallee in Erfurt zu einem gemeinsamen Einsatz von Rettungdienst, Feuerwehr und Polizei. Über Notruf wurde zuvor gemeldet, dass eine volltrunkene Person in den Flutgraben gestürzt sei. Ein 33-jähriger wollte gegen 00:45 Uhr an der Gewässerböschung sein kleines Geschäft verrichten, verlor dabei aber das Gleichgewicht. Als wäre ein erfrischendes Bad nicht genug, wurde der Mann ca. 200 Meter stromabwärts getrieben, bevor er durch die eingesetzten Kräfte aus dem Flutgraben gerettet werden konnte. Mit einer Unterkühlung und 1,6 Promille wurde der unfreiwillige Bademeister in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert. (JE)

