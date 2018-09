Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Suchmaßnahmen der Polizei in ...

LPI-EF: Suchmaßnahmen der Polizei in Erfurt beendet

Erfurt - Die am heutigen Tag groß angelegte Suchmaßnahme der Erfurter Polizei wurde eingestellt. Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, hatte eine Frau besorgt der Polizei mitgeteilt, an der der Drosselbergstraße, in der Nähe des Waldes, einen Mann gesehen zu haben. Dieser trug ein kleines Kind auf dem Arm und lief vermutlich in den Wald. Die Umstände der Beobachtung waren jedoch eher ungewöhnlich und gaben Anlass für entsprechende Suchmaßnahmen. Daraufhin kamen eine Vielzahl von Polizeibeamten, Suchhunden, Feuerwehrkameraden, sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die möglicherweise auch Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter der Nummer 0361/74430 entgegen. Auf die zuvor gesteuerte Medieninformation zur Personenbeschreibung wird verwiesen. (CD)

